تعد مجموعة لولو في المملكة العربية السعودية أول شركة تجزئة تدعم الجهود الفريدة التي تبذلها وزارة الثقافة السعودية للحفاظ على تاريخ وجماليات الخط العربي في مبادرة عام الخط العربي 2021 والمساهمة فيها، حيث ستبدأ متاجر لولو هايبر ماركت الـ 22 في المملكة قريباً باستخدام الأعمال الفنية الخطية العربية المميزة على أكياس التسوق في جميع نقاط البيع.

وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت مبادرة «عام الخط العربي» في عام 2020م ومددتها لتشمل العام 2021م، وذلك بهدف إبراز فن الخط العربي بوصفه فناً قائماً بذاته بما يعكس ثراء الثقافة العربية، وتقديم المملكة كحاضنة للخط العربي، وراعية له، ورائدة في دعمه، وتوحيد جهود القطاعات المعنية والمبادرات الفردية التي تسعى لإبقاء فن الخط العربي وحمايته من الاندثار، إضافةً إلى تعزيز ونشر ثقافة استخدامه بين النشء، وتساهم لولو في هذه المبادرة عبر تعزيز ظهور الخط العربي في جميع متاجرها في المملكة.

وتأتي مبادرة لولو بالتعاون مع الوزارة كجزءٍ من التزام المجموعة بتعزيز الثقافة المحلية والمبادرات المجتمعية. وتم تدشين المبادرة بحضور السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لأسواق لولو السعودية الكبرى، والذي عبر عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة الثقافة في هذه المبادرة، مضيفاً: «تتشرف لولو أن تدعم مثل هذه المبادرة التي تعزز دور الجمال والتراث الثقافي الملهم في العالم العربي، وخلال مبادرة عام الخط العربي 2021، نتعهد بالعمل عن كثب مع وزارة الثقافة لإحياء جمال وأهمية الخط العربي لدى جيل الشباب».