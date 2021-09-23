قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى الجمهورية البرتغالية الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، نسخة من أوراق اعتماده، للسكرتير العام بوزارة الخارجية في الجمهورية البرتغالية السفير الفارو مندوسا مورا، وذلك بمقر وزارة الخارجية البرتغالية في لشبونة.ورحب السكرتير العام بوزارة الخارجية البرتغالية بالأمير سعود، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله.حضر الاستقبال نائبة رئيسة المراسم بوزارة الخارجية البرتغالية الدكتورة ماريا بيلار.