فيما شارك مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله ‏المعلمي، أمس، في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب المنعقد على هامش اجتماعات الدورة ‏‏76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك).. أكد ‏المعلمي في كلمة المملكة التي ألقاها خلال مشاركته أمس، في فعالية «متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، الذي نظمته بعثة العراق ‏الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التزام المملكة بدعم الحكومة العراقية ‏برئاسة مصطفى الكاظمي، وأهمية دور العراق في التصدي للمليشيات الإرهابية الخارجة على ‏القانون، واستعداد المملكة لدعم أي مبادرة تهدف إلى تحقيق التعاون والسلام في المنطقة ‏بناء على الاحترام المتبادل بين الدول، مجدداً رفض المملكة التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو ‏تهديد أمنها واستقرارها. وأشار السفير المعلمي إلى أن عقد مثل هذه اللقاءات لتبادل الآراء يمثل أداة مهمة لإرساء أسس ‏التفاهم ‏والحوار ووضع خارطة طريق لمستقبل العمل الجماعي المشترك لدول المنطقة، مجدداً ‏التزام المملكة ‏بالتعاون مع الأشقاء في جمهورية العراق لتحقيق الاستقرار والتنمية، ودعم الجهود ‏المبذولة من قبل ‏دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق.‏وقال: «لقد أطلقت السعودية مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تقوية ‏أواصر التعاون ‏والعلاقات بين دول المنطقة والتي تغطي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية، ‏والبيئية، إيماناً من المملكة بأن تلك المبادرات ستساعد على تخفيف حدة التوتر ‏‏والنزاعات في المنطقة وتحقق قدرا من السلام والتعاون».‏وشدد على أن المملكة ستكون في ‏مقدمة الدول التي ستدعم أي مبادرة تهدف إلى تحقيق التعاون ‏والسلام في المنطقة بناء على ‏الاحترام المتبادل بين الدول، معرباً عن ثقة المملكة بحكمة وحنكة ‏القيادة في جمهورية العراق الشقيقة وعزمها ‏على أن تكون سببا لنهضة العراق ‏وازدهاره وتحقيق الوفاق بين أطيافه.‏