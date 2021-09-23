«دارنا» دار الكرامة والإباء والشموخ تتقدم على دول العالم قاطبة في تسارعها نحو رفاهية المواطن على كافة الاصعدة وعلى وجه الخصوص في مجالات التعليم والصحة، فقد اتاحت الدولة -حفظها الله- التعليم المتطور والرعاية الصحية المتكاملة لكافة اطياف المجتمع. ان ما تشهده مؤسسات الوطن المتعددة من قفزات لهو دليل واضح على هذا التسارع نحو تحقيق رفاهية المجتمع وفقاً لرؤية الوطن ٢٠٣٠.إن يوم الوطن لهو يوم استشعار واستذكار نعم المولى -عزوجل- على ما انعم به على قيادة هذا البلد وشعبه من وحدة الكلمة ولحمة الصف والرخاء والامن والاستقرار وعلى الاخص في هذه الحقبة الزمنية التي يتهاوى فيها استقرار دول كثيرة وتفقد اهم مكوناتها الرئيسية ويبقى هذا الوطن بحفظ الله ورعايته في امن وطمأنينة ورخاء.يوم الوطن هو يوم لنا نحن شعب المملكة العربية السعودية نعيشه بكل فخر وعلو همة وطموح في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله وأيدهم بتأييده، حفظ الله بلادنا وقيادتنا وأمننا وأماننا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، ودام عزك يا دارنا..