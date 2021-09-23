بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وفاة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق المشير محمد حسين طنطاوي.وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق المشير محمد حسين طنطاوي، وأبعث لكم، ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء».