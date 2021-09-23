بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وفاة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، وإننا إذ نبعث لكم، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء».