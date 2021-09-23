تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيات تهانٍ من ملوك وقادة ورؤساء الدول بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، وأعرب القادة عن أطيب التهاني والتمنيات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وللمملكة العربية السعودية بمزيد من التقدم والازدهار.وقد وجه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الشكر للملوك والقادة والزعماء، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة.