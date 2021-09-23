إننا في هذا اليوم نستذكر المجد ونقلّب صفحاته المشرقة ونحن ننعم في هذا الوطن بالأمن والأمان وبمسيرة تنموية حديثة تتحقق فيها أحلامنا على ثرى وطننا من خلال مشروعات عملاقة وخطط طموحة في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي حمل الأمانة فكان القائد الذي يحمل في قلبه هموم وتطلعات شعبه وأمته ونسير وفق رؤية طموحة رؤية المملكة 2030 بقيادة الأمير الشاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.وإن هذه المناسبة الوطنية هي اعتزاز بماضي هذا الوطن المعطاء وفخر بحاضره الجميل وتجديد العهد على المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف السامية على أسس وثوابت، ولحمة وطن، وإيمان شعب، وضع بين نصب عينيه أولاً وآخراً حب وطنه والالتفاف حول قيادته.وبهذه المناسبة يشرفني باسمي وباسم مشايخ وأعيان وأهالي محافظة فيفاء أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ومقام ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه -حفظهم الله-، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن وأن يحفظ وينصر جنودنا المرابطين على حدود الوطن وبلاد الحرمين الشريفين.