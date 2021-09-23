الأيام الوطنية لملوك السعودية..منذ توحيدها في 23 سبتمبر 1932الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود:(فترة الحكم: 1932 - نوفمبر 1953)أول احتفال:1932آخر احتفال:1953عدد الأيام الوطنية:22الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود:(فترة الحكم: نوفمبر 1953 - نوفمبر 1964)أول احتفال:1954آخر احتفال:1964عدد الأيام الوطنية:11الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود:(فترة الحكم: نوفمبر 1964 - مارس 1975)أول احتفال:1965آخر احتفال:1974عدد الأيام الوطنية: 10الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود:(فترة الحكم: مارس 1975 - يونيو 1982)أول احتفال:1975آخر احتفال:1981عدد الأيام الوطنية:الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود:(فترة الحكم: يونيو 1982 - أغسطس 2005)أول احتفال:1982آخر احتفال:2004عدد الأيام الوطنية:23الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود:(فترة الحكم: أغسطس 2005 - يناير 2015)أول احتفال:2005آخر احتفال:2014عدد الأيام الوطنية:10الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود:(فترة الحكم: يناير 2015 - حتى الآن)أول احتفال:2015 - حتى الآنعدد الأيام الوطنية: