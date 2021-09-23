الأيام الوطنية لملوك السعودية..
منذ توحيدها في 23 سبتمبر 1932
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود:
(فترة الحكم: 1932 - نوفمبر 1953)
أول احتفال:
1932آخر احتفال:
1953عدد الأيام الوطنية:
22
الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: نوفمبر 1953 - نوفمبر 1964)
أول احتفال:
1954آخر احتفال:
1964عدد الأيام الوطنية:
11
الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: نوفمبر 1964 - مارس 1975)
أول احتفال:
1965آخر احتفال:
1974عدد الأيام الوطنية: 10
الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: مارس 1975 - يونيو 1982)
أول احتفال:
1975آخر احتفال:
1981عدد الأيام الوطنية:
7
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: يونيو 1982 - أغسطس 2005)
أول احتفال:
1982آخر احتفال:
2004عدد الأيام الوطنية:
23
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: أغسطس 2005 - يناير 2015)
أول احتفال:
2005آخر احتفال:
2014عدد الأيام الوطنية:
10
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: يناير 2015 - حتى الآن)
أول احتفال:
2015 - حتى الآن
عدد الأيام الوطنية:
7
منذ توحيدها في 23 سبتمبر 1932
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود:
(فترة الحكم: 1932 - نوفمبر 1953)
أول احتفال:
1932آخر احتفال:
1953عدد الأيام الوطنية:
22
الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: نوفمبر 1953 - نوفمبر 1964)
أول احتفال:
1954آخر احتفال:
1964عدد الأيام الوطنية:
11
الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: نوفمبر 1964 - مارس 1975)
أول احتفال:
1965آخر احتفال:
1974عدد الأيام الوطنية: 10
الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: مارس 1975 - يونيو 1982)
أول احتفال:
1975آخر احتفال:
1981عدد الأيام الوطنية:
7
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: يونيو 1982 - أغسطس 2005)
أول احتفال:
1982آخر احتفال:
2004عدد الأيام الوطنية:
23
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: أغسطس 2005 - يناير 2015)
أول احتفال:
2005آخر احتفال:
2014عدد الأيام الوطنية:
10
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: يناير 2015 - حتى الآن)
أول احتفال:
2015 - حتى الآن
عدد الأيام الوطنية:
7