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الأيام الوطنية لملوك السعودية..

منذ توحيدها في 23 سبتمبر 1932


الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود:

(فترة الحكم: 1932 - نوفمبر 1953)

أول احتفال:

1932آخر احتفال:

1953عدد الأيام الوطنية:

22

الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود:

(فترة الحكم: نوفمبر 1953 - نوفمبر 1964)

أول احتفال:

1954آخر احتفال:

1964عدد الأيام الوطنية:

11

الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود:

(فترة الحكم: نوفمبر 1964 - مارس 1975)

أول احتفال:

1965آخر احتفال:

1974عدد الأيام الوطنية: 10

الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود:

(فترة الحكم: مارس 1975 - يونيو 1982)

أول احتفال:

1975آخر احتفال:

1981عدد الأيام الوطنية:

7

الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود:

(فترة الحكم: يونيو 1982 - أغسطس 2005)

أول احتفال:

1982آخر احتفال:

2004عدد الأيام الوطنية:

23

الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود:

(فترة الحكم: أغسطس 2005 - يناير 2015)

أول احتفال:

2005آخر احتفال:

2014عدد الأيام الوطنية:

10

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود:

(فترة الحكم: يناير 2015 - حتى الآن)

أول احتفال:

2015 - حتى الآن

عدد الأيام الوطنية:

7