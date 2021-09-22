رفعت سارة العريعر، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ولجميع الأسرة المالكة وأبناء مملكتنا الحبيبة والأمة الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقالت سارة: يأتي اليوم الوطني الـ91 لبلادنا حاملا معه بشائر الخير معالمها اتضحت من خلال ‏التطور الهائل نعيشه في كل مجال، وبما تحمله رؤية المملكة 2030 من ‏تطلعات ترتقي بوطننا الكريم المملكة العربية السعودية نحو مزيد من التطور والنمو ‏والتقدم علميا واقتصاديا وثقافيا وحضاريا، ويقدم تجربة تنموية فريدة حققت مستويات ‏قياسية من النهضة الشاملة في زمن بسيط.‏

وأضافت: «نحتفي جميعا بهذا اليوم المجيد بمعانيه الخالدة وهذه المناسبة المهمة مستذكرين فيه نعم ‏الله علينا التي خصنا فيها بحكومة رشيدة تواصل نهج سلف بذلوا كل غال ونفيس ‏لرقي ورفاهية شعبهم، وأرسوا قواعد حاضر مجيد مشرق ومستقبل زاهر للأجيال ‏المقبلة، ليتواصل العطاء باثا في نفوس أبناء الوطن الشامخ الراحة والاطمئنان ويحث ‏روح الطموح لمزيد من العمل لازدهار ورقي بلادنا لتبقى في مكانتها الرفيعة».‏

وتابعت:«الحدث تاريخي في أول عام من عقده العاشر، يجعلنا نستذكر الإنجاز الذي تحقق ‏‏على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود- طيب الله ثراه- لبناء ‏الكيان الشامخ للمملكة العربية السعودية، ويكمل ‏مسيرته من بعده الملوك البررة ‏لتتواصل عهود البناء والتنمية التي أدت لرخاء واستقرار جميع من يعيش على أرضها ‏الطيبة، بنهضة تنموية وطنية شاملة ركزت على بناء ‏الإنسان ونهضة الوطن وتوفير ‏أسباب وسبل الحياة الكريمة ‏للمواطن في شتى المجالات ليفرز ذلك تطورا مذهلا ‏يواكب معطيات ‏العصر الحديث». ‏

وأكدت سارة أن ما تحقق لنا في هذه البلاد المباركة يستدعي ‏منا جميعا العمل على تعزيز أمن ‏وأمان أرضنا الطيبة قولا وعملا أفرادا وجماعات وأن نربي أبناءنا على حب هذا الوطن ‏وتقدير قيادتنا الرشيدة التي بذلت كل ما في وسعها‏ لرقينا ورفاهيتنا وتوفير وطن نفخر ‏به جميعا، وأن نكون ركائز خير له ودعائم لتنميته وفداء له بأرواحنا. ‏