استقبل سفير المملكة في العاصمة الإسبانية مدريد عزام عبدالكريم القين ممثلي وفد الجامعات السعودية الذي يزور إسبانيا حالياً للاطلاع على التجربة العلمية والأكاديمية في الجامعات الإسبانية، اليوم (الأربعاء) في مكتبه بالسفارة.

وخلال الاستقبال، الذي حضره نائب رئيس البعثة إيهاب النجار والملحق الثقافي الدكتور مسفر المالكي ورئيسة الدبلوماسية العامة جميلة بنت هيف، اطلع القين على برنامج الوفد، متمنيا لهم التوفيق للاستفادة من مثل هذه الأنشطة لتنعكس على تحصيلهم الأكاديمي ومستقبلهم العملي.

وكان الوفد وصل لإسبانيا للاطلاع على التجربة العلمية والأكاديمية في الجامعات الإسبانية في عدد من التخصصات الصحية والهندسية والمعامل والمراكز البحثية المتقدمة، ورافق الوفد الملحق الثقافي الدكتور سعيد المالكي، والدكتور حمد آل معمر، وفوزان الحماد.