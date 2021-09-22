يعتبر اليوم الوطني السعودي من أبرز الأيام المُنتظرة في التقويم السعودي إن لم يكن أبرزها، ويتجه المغردون إلى "تويتر" لمشاركة خططهم الاحتفالية وحبهم وفخرهم بالوطن، حيث إن 46٪ من الجماهير السعودية ترى أن احتفالات اليوم الوطني تتميز بخصوصية استثنائية على "تويتر" بحسب استفتاء أجرته المنصة.

وشهد العام الجاري زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بالعام الماضي في عدد المرات التي تم فيها استخدام الرمز التعبيري للعلم السعودي ليصل إلى 29.7 مليون مرة، كما يتطلع 2 من كل 3 أشخاص في المملكة بفارغ الصبر للاحتفالات الوطنية المقبلة.

ولتسليط الضوء على المحادثات حول اليوم الوطني السعودي وتشجيعها، طلب حساب "تويتر" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جمهوره مشاركة مشاريعهم وخططهم الاحتفالية بالمناسبة. واستجابة لذلك، قامت المنصة بمفاجأة عدد من المغردين بطرد خاص يحتوي على مجموعة أغراض مستوحاة من اليوم الوطني يمكن أن يستخدموها في احتفالاتهم.

وتفاعل مع التغريدة العديد من الأشخاص والمؤثرين السعوديين من بينهم صانع المحتوى عز بن فهد، (@az_bin_fahad)، المنتج الموسيقي عبدالعزيز اليامي ( @azeez000a)، الممثلة ود أسامة (@O_Wedd)، المذيع والتقني طارق الجاسر (tariqaljaser )، الفنانه دانية الصبان (@daniaalsabban) صانعة المحتوى شهد الزهراني (@Zshahad2)، صانعة المحتوى مشاعل (@meshael_mr)، صانعة المحتوى أريج عبدالله (@areejun)، وغيرهم العديد الذين شاركوا خططهم المتنوعة للاحتفال باليوم الوطني.