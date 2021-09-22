أعلنت وزارة الخارجية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة.

وقالت: في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة السياحة بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.

وشملت التأشيرات التي لم يتم الاستفادة منها بسبب تعليق قدوم السياح إلى المملكة التمديد، كما تم بشكل آلي للتأشيرات السياحية الصادرة من جميع الدول قبل تاريخ 24 مارس 2021، وتـم إشـعـار الـمـسـتـفـيـديـن مـن الـتـمـديـد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.