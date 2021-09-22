يعتبر اليوم الوطني السعودي من أبرز الأيام المُنتظرة في التقويم السعودي إن لم يكن أبرزها، ويتجه المغردون إلى تويتر لمشاركة خططهم الاحتفالية وحبهم وفخرهم بالوطن، حيث إن 46٪ من الجماهير السعودية ترى أن احتفالات اليوم الوطني تتميز بخصوصية استثنائية على تويتر بحسب استفتاء أجرته المنصة.

وقد شهد العام الحالي زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بالعام الماضي في عدد المرات التي تم فيها استخدام الرمز التعبيري للعلم السعودي ليصل إلى 29.7 مليون مرة، كما يتطلع 2 من كل 3 أشخاص في المملكة بفارغ الصبر للاحتفالات الوطنية القادمة.

ولتسليط الضوء على المحادثات حول اليوم الوطني السعودي وتشجيعها، طلب حساب تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جمهوره مشاركة مشاريعهم وخططهم الاحتفالية بالمناسبة.

واستجابةً على ذلك، قامت المنصة بمفاجأة عدد من المغردين بطرد خاص يحتوي على مجموعة أغراض مستوحاة من اليوم الوطني يمكن أن يستخدموها في احتفالاتهم.