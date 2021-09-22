شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حفل الإمارة بمناسبة اليوم الوطني الـ91، الذي أقيم في مقر الإمارة بجدة اليوم (الأربعاء)، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي ومديري القطاعات الحكومية بالمنطقة.

وألقيت خلال الحفل كلمات بهذه المناسبة الوطنية لوكيل إمارة منطقة المكرمة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالمملكة تحدثوا فيها عن النجاحات والإنجازات المتوالية للمملكة في مختلف الأصعدة.

عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم شارك الأمير خالد الفيصل والحضور في العرضة السعودية.