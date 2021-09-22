أطلقت الشركة الرقمية الناشئة منصة مبتكرة هدفها إحداث نقلة نوعية في طريقة استكشاف العملاء للعلاجات التجميلية، ومعرفة مزاياها وحجز المواعيد في المنطقة توفر المنصة محتوى مختصاً بالعلاجات التجميلية باللغتين العربية والإنجليزية، تعدّه نخبة من الخبراء في القطاع

جمعت الشركة تمويلاً أساسياً بقيمة 17.5 مليون دولار في يونيو الماضي

أطلقت «سلفولوجي»، الشركة الرقمية الناشئة، موقعها الإلكتروني الأول من نوعه في قطاع التكنولوجيا الصحية بهدف تمكين العملاء من استكشاف العلاجات التجميلية المتوفرة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير محتوى أصلي وغني يساعد العملاء في التعرف على العلاجات والعيادات التجميلية والمقارنة بينها.

ويمكن للعملاء الآن الاطلاع على مقالات ومواد تحريرية تعدّها نخبة من الخبراء العالميين في القطاع باللغتين العربية والإنجليزية، وتوضح لهم كافة التفاصيل اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة بكل ثقة. ويقدم الموقع الإلكتروني وجهة مثلى للحصول على معلومات موثوقة حول العلاجات التجميلية المتنوعة مثل حقن الفيلر، وتجديد البشرة، وشفط الدهون، وإزالة الشعر بالليزر.

ووفقاً لبيانات البحث عبر محرك «جوجل»، يجري المستخدمون في منطقة الشرق الأوسط أكثر من مليون عملية بحث شهرياً عن العلاجات التجميلية، بينما تظهر بيانات «سلفولوجي» أن المنطقة تشهد إنفاق أكثر من 2.2 مليار دولار سنوياً على هذه العلاجات. وعلى الرغم من ذلك، أشارت نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع إلى تعذر العثور على المعلومات المناسبة لحجز العلاجات التجميلية عبر الإنترنت.

وانطلقت «سلفولوجي» بدعم من التمويلات الأساسية التي قدمها مؤسسها تامر والي وشركة «زينل إنترناشونال» في يونيو 2021 وبلغت قيمتها 17.5 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، قال تامر والي، مؤسس «سلفولوجي»: «نادراً ما يتم حجز العلاجات التجميلية في المنطقة عبر الإنترنت، حيث يتعذر على العملاء الوصول إلى معلومات مجدية وذات صلة بالعلاجات التجميلية في المنطقة لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه العلاجات التي تنطوي على قدر كبير من الخصوصية. ومن هذا المنطلق، تتجسد رؤية «سلفولوجي» في توفير منصة لا تضاهى لإثراء معارف العملاء وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة، وبالتالي مساعدتهم على إطلاق طاقاتهم الكاملة».

من جانبه، قال روب باي الرئيس التنفيذي لشركة «سلفولوجي»: «تسعى «سلفولوجي» لإحداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا الصحية عبر توفير وجهة تركز على العملاء في المقام الأول في مجال العلاجات التجميلية. وبدعم من أبرز الخبراء الإقليميين في التقنيات التجميلية وألمع العقول في قطاع الأعمال، تتمتع «سلفولوجي» بكافة المقومات التي تتيح لها إحداث نقلة نوعية وترسيخ مكانتها كمنصة رائدة في قطاع العلاجات التجميلية الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات».

وابتداء من مطلع العام 2022، سيكون بمقدور العملاء حجز العلاجات التجميلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مباشرة عبر الموقع الإلكتروني selfologi.com. ويتطلع الموقع إلى ترسيخ مكانته كوجهة مثلى للعملاء والعيادات التجميلية وخبراء التجميل في المنطقة، الذين يمكنهم الانضمام إلى المنصة لتعزيز حضورهم في المنطقة وتمكين العملاء من حجز المواعيد مباشرة عبر الإنترنت.

ويمكن لخبراء العلاجات التجميلية معرفة المزيد عن «سلفولوجي» خلال «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل» (ميدام 2021)، الذي تنعقد فعالياته من 23 إلى 25 سبتمبر في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.