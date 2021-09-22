يأتي اليوم الوطني الـ91 لبلادنا حاملا معه بشائر الخير، معالمها اتضحت من خلال ‏التطور الهائل الذي نعيشه في كل مجال، وبما تحمله رؤية المملكة 2030 من ‏تطلعات ترتقي بوطننا الكريم المملكة العربية السعودية، نحو مزيد من التطور والنمو ‏والتقدم علميا واقتصاديا وثقافيا وحضاريا، ويقدم تجربة تنموية فريدة حققت مستويات ‏قياسية من النهضة الشاملة في زمن بسيط.‏ نحتفي جميعا بهذا اليوم المجيد بمعانيه الخالدة، وهذه المناسبة المهمة مستذكرين فيه نعم ‏الله علينا التي خصنا فيها بحكومة تواصل نهج سلف بذلوا كل غالٍ ونفيس ‏لرقي ورفاهية شعبهم، وأرسوا قواعد حاضر مجيد مشرق ومستقبل زاهر للأجيال ‏المقبلة، ليتواصل العطاء باثا في نفوس أبناء الوطن الشامخ الراحة والاطمئنان، ويحث ‏روح الطموح لمزيد من العمل لازدهار ورقي بلادنا لتبقى في مكانتها الرفيعة.‏

الحدث تاريخي في أول عام من عقده العاشر، يجعلنا نستذكر الإنجاز الذي تحقق ‏‏على يد الملك المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز، لبناء ‏الكيان الشامخ للمملكة العربية السعودية، ويكمل ‏مسيرته من بعده الملوك البررة ‏لتتواصل عهود البناء والتنمية التي أدت لرخاء واستقرار جميع من يعيش على أرضها ‏الطيبة، بنهضة تنموية وطنية شاملة ركزت على بناء ‏الإنسان، ونهضة الوطن وتوفير ‏أسباب وسبل الحياة الكريمة ‏للمواطن في شتى المجالات ليفرز ذلك تطورا مذهلا ‏يواكب معطيات ‏العصر الحديث. ‏

وإن ما تحقق لنا في هذه البلاد المباركة يستدعي ‏منا جميعا العمل على تعزيز أمن ‏وأمان أرضنا الطيبة قولا وعملا أفرادا وجماعات، وأن نربي أبناءنا على حب هذا الوطن ‏وتقدير قيادتنا التي بذلت كل ما في وسعها‏ لرقينا ورفاهيتنا وتوفير وطن نفخر ‏به جميعا، وأن نكون ركائز خير له ودعائم لتنميته وفداء له بأرواحنا وأموالنا، فجزاء ‏الخير رده بمثله وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ‏