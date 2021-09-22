يأتي اليوم الوطني الـ91 لبلادنا حاملا معه بشائر الخير، معالمها اتضحت من خلال التطور الهائل الذي نعيشه في كل مجال، وبما تحمله رؤية المملكة 2030 من تطلعات ترتقي بوطننا الكريم المملكة العربية السعودية، نحو مزيد من التطور والنمو والتقدم علميا واقتصاديا وثقافيا وحضاريا، ويقدم تجربة تنموية فريدة حققت مستويات قياسية من النهضة الشاملة في زمن بسيط. نحتفي جميعا بهذا اليوم المجيد بمعانيه الخالدة، وهذه المناسبة المهمة مستذكرين فيه نعم الله علينا التي خصنا فيها بحكومة تواصل نهج سلف بذلوا كل غالٍ ونفيس لرقي ورفاهية شعبهم، وأرسوا قواعد حاضر مجيد مشرق ومستقبل زاهر للأجيال المقبلة، ليتواصل العطاء باثا في نفوس أبناء الوطن الشامخ الراحة والاطمئنان، ويحث روح الطموح لمزيد من العمل لازدهار ورقي بلادنا لتبقى في مكانتها الرفيعة.
الحدث تاريخي في أول عام من عقده العاشر، يجعلنا نستذكر الإنجاز الذي تحقق على يد الملك المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز، لبناء الكيان الشامخ للمملكة العربية السعودية، ويكمل مسيرته من بعده الملوك البررة لتتواصل عهود البناء والتنمية التي أدت لرخاء واستقرار جميع من يعيش على أرضها الطيبة، بنهضة تنموية وطنية شاملة ركزت على بناء الإنسان، ونهضة الوطن وتوفير أسباب وسبل الحياة الكريمة للمواطن في شتى المجالات ليفرز ذلك تطورا مذهلا يواكب معطيات العصر الحديث.
وإن ما تحقق لنا في هذه البلاد المباركة يستدعي منا جميعا العمل على تعزيز أمن وأمان أرضنا الطيبة قولا وعملا أفرادا وجماعات، وأن نربي أبناءنا على حب هذا الوطن وتقدير قيادتنا التي بذلت كل ما في وسعها لرقينا ورفاهيتنا وتوفير وطن نفخر به جميعا، وأن نكون ركائز خير له ودعائم لتنميته وفداء له بأرواحنا وأموالنا، فجزاء الخير رده بمثله وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.