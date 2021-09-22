أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 54 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 61 حالة، ووفاة 7 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 546,735 حالة، من بينها 2345 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 303 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 535,711 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8679 حالة وفاة.

وأكدت «الصحة» أن مراكز لقاحات كورونا بجميع مناطق المملكة ومحافظاتها تواصل العمل خلال إجازة اليوم الوطني، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا» للحصول على لقاح كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.