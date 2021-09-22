أضاف تطبيق «توكلنا» الحالة الصحية (مستثنى)، وذلك في تحديثه الأخير الذي أصدره اليوم (الأربعاء).

وأوضح التطبيق أن الاستثناءات تكون عن طريق تقديم المستفيد لطلب استثناء من اللقاح لوزارة الصحة، حيث تقوم لجنة الاستثناءات الطبية في الوزارة بدراسة الحالة والموافقة عليها باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بذلك.

وكانت وزارة الصحة أوضحت في وقت سابق وعلى لسان المتحدث باسمها أن الاستثناءات محدودة جدا، وذلك لأن اللقاح آمن ومناسب لكافة أفراد المجتمع من المستهدفين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فئة قليلة جدا هي التي ستستثنى، وهي التي يتكون لديها حساسية مفرطة من اللقاح وهي حالات نادرة جداً، بإلاضافة إلى الحالات التي يثبت بتقارير طبية مفصلة بأن لديهم حساسية مفرطة لأحد مكونات لقاح كورونا.