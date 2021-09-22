أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ 91، حيث توشّحت شوارع وميادين مدن ومحافظات عسير بالأعلام الخضراء، وتم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات، و32 ألف علم للمملكة في أهم الشوارع الرئيسية بمدينة أبها ومحافظات المنطقة، استعداداً للاحتفاء باليوم الوطني، إلى جانب أكثر من 600 لوحة وطنية على الطرقات والإنارات المختلفة لتزيين مداخل مدن ومحافظات المنطقة. يذكر أن أمانة عسير وبلدياتها بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد للاحتفال باليوم الوطني في كافة أنحاء مدن ومحافظات المنطقة، بينما سخرت بلديات المنطقة كل القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية، بإشراف ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، والتي تأتي ضمن واجباتها الوطنية، وأهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة الوطن.