تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لفتح سلم باب الملك فهد، وسلم الشبيكة، وباب 74، وباب 84 وفق خطة إدارة الابواب بالرئاسة التي تركز على الإجراءات الاحترازية وتوفير بيئة صحية وآمنة، تضمن سلامة قاصدي المسجد الحرام عند وفودهم لأداء النسك والعبادات للوصول إلى الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد، تزامناً مع زيادة أعداد المصلين ومرتادي بيت الله الحرام، خلال موسم العمرة، وبما يضمن تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وقال مدير إدارة الابواب فهد المالكي إن الإدارة رفعت كامل استعداداتها لاستقبال المصلين ومرتادي بيت الله الحرام في توسعة الملك فهد بالدور الأول والسطح، وجندت أكثر من 100 مراقب للأبواب.