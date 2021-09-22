• 99 شركة محلية وعالمية مرخصة حتى منتصف 2021:
- 85 % شركات محلية
- 6 % شركات أجنبية
- 9 % شركات مختلطة
• توزيع الشركات المرخصة في 2021:
- 60 % في التصنيع العسكري
- 24 % في الخدمات العسكرية
- 16 % في توريد المنتجات العسكرية
• الشركة السعودية للصناعات العسكرية:
- تأسست في عام 2017
- مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة
- تستثمر في:
* الأنظمة الجوية
* الأنظمة الأرضية
* الأسلحة والصواريخ
* التقنيات الحديثة
* الإلكترونيات الدفاعية
• شركة الإلكترونيات المتقدمة:
- تأسست في عام 1988
- مجالات أعمالها:
* الدفاع والفضاء
* تقنية المعلومات والاتصالات
* الطاقة
* الأمن
• نماذج لصناعات عسكرية سعودية:
- المدرعات:
* مدرعة الدهناء
* مدرعة المصمك
- العربات:
* الشبل (1، 2)
* طويق2
* الدوريات المدرعة
* البندقية 106 مم
* عربة المهمات رباعية الدفع
* عربات تاترا العسكرية
- الذخائر:
* الذخيرة الخفيفة
* الذخيرة المتوسطة
* ذخائر المدفعية الثقيلة
- أنظمة الاتصالات العسكرية:
* أجهزة الاتصالات المعرّفة برمجيا SDR
* رادار حصن
* نظام الرادار السلبي الصامت
* نظام رادار الموجات الضوضائية
* نظام الرصد الجوي لحماية الحدود
- الطائرات:
* حارسة الأجواء
* عقاب
* عاصف
* النورس
* صقر
* لونا
- صناعات عسكرية أخرى:
* غرفة حراسة مدرعة
* ملابس وتجهيزات عسكرية