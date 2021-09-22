عربات عسكرية بصناعة سعودية
عربات عسكرية بصناعة سعودية
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«عكاظ» (جدة) Okaz_online@

• 99 شركة محلية وعالمية مرخصة حتى منتصف 2021:

- 85 % شركات محلية

- 6 % شركات أجنبية

- 9 % شركات مختلطة



• توزيع الشركات المرخصة في 2021:

- 60 % في التصنيع العسكري

- 24 % في الخدمات العسكرية

- 16 % في توريد المنتجات العسكرية



• الشركة السعودية للصناعات العسكرية:

- تأسست في عام 2017

- مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة

- تستثمر في:

* الأنظمة الجوية

* الأنظمة الأرضية

* الأسلحة والصواريخ

* التقنيات الحديثة

* الإلكترونيات الدفاعية



• شركة الإلكترونيات المتقدمة:

- تأسست في عام 1988

- مجالات أعمالها:

* الدفاع والفضاء

* تقنية المعلومات والاتصالات

* الطاقة

* الأمن



• نماذج لصناعات عسكرية سعودية:

- المدرعات:

* مدرعة الدهناء

* مدرعة المصمك



- العربات:

* الشبل (1، 2)

* طويق2

* الدوريات المدرعة

* البندقية 106 مم

* عربة المهمات رباعية الدفع

* عربات تاترا العسكرية



- الذخائر:

* الذخيرة الخفيفة

* الذخيرة المتوسطة

* ذخائر المدفعية الثقيلة



- أنظمة الاتصالات العسكرية:

* أجهزة الاتصالات المعرّفة برمجيا SDR

* رادار حصن

* نظام الرادار السلبي الصامت

* نظام رادار الموجات الضوضائية

* نظام الرصد الجوي لحماية الحدود



- الطائرات:

* حارسة الأجواء

* عقاب

* عاصف

* النورس

* صقر

* لونا



- صناعات عسكرية أخرى:

* غرفة حراسة مدرعة

* ملابس وتجهيزات عسكرية