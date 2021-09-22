• مشروع الطاقه المتجددة:
- الطاقة الشمسية الكهروضوئية
- الطاقة الشمسية المركزة
- طاقة الرياح
- إنتاج 2.45 جيجاواط بحلول 2020
- إنتاج 9.5 جيجا واط بحلول 2030
- إطلاق مشروعين في منطقة الجوف
- المرحلة الأولى:
* سكاكا بحجم 300 ميجاواط
* دومة الجندل بحجم 400 ميجاواط
- المرحلة الثانية:
* إنتاج 400 ميجاواط من طاقة الرياح
* إنتاج 6200 ميجاواط من الطاقة الشمسية
• مشروع نيوم - ذا لاين:
- مدينة بطول 170 كلم
- تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم
- اعتماد 100% من الطاقة النظيفة
- صفر سيارات.. صفر شوارع.. صفر انبعاثات كربونية
- توفر 380 ألف فرصة عمل
- إضافة 180 مليار ريال للناتج المحلي بحلول 2030
- بدأ التطوير في الربع الأول من 2021
• مشروع البحر الأحمر كورال بلوم:
- يضم جزيرة شريرة.. بوابة مشروع البحر الأحمر
- مساحتها 5.6 كلم2.. وستضم 11 منتجعا وفندقا
- كورال بلوم تعني «ازدهار المرجان»
- يستهدف المسمى تعظيم المعالم الطبيعية
• شاهين سات:
- تم إطلاقه على متن الصاروخ الروسي «سيوز2»
- يزن 75 كغم.. ودقة التصوير 0.9 متر
- يعد جيلا جديدا من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم
- يمكن تطويره وتصنيعه بفترة زمنية قصيرة
• مشروع القدية الترفيهي:
- يقع على مساحة 334 كم2 في الرياض
- يتجاوز إجمالي مساحات أكبر 6 مدن ترفيهية عالمية
- افتتاح المشروع في 2022
- 5 ركائز أساسية: المتنزهات والوجهات الترفيهية، الفنون والثقافة، الرياضة والصحة، الحركة والتشويق، الطبيعة والبيئة
• مشروع النقل السريع «هايبرلوب»:
- كبسولات نقل فائقة السرعة
- انطلاق أعماله في 2020 وتنفيذه في 10 سنوات
- 20 راكبا في الكبسولة الواحدة
- 50 دقيقة للرحلة بين الرياض وجدة
- ربط السعودية ودول الخليج في ساعة
- بدء تدريب السعوديين في أمريكا
• مشروع مترو الرياض:
- يطور البنية التحتية الاقتصادية للرياض
- يحسن بيئة ومناخ الاستثمار في العاصمة
- يهدف لإطلاق فرص صناعية وتشغيل النقل العام
- يحقق رؤية 2030 لتكون الرياض ضمن أفضل المدن عالميا
- إنشاء 6 محاور رئيسية و85 محطة مجهزة
- يحتوي على نظام تشغيل آلي دون سائق
- يراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة
- يوفر خدمة الإنترنت «واي فاي»
- يتضمن شاشات للمسارات باللغتين العربية والإنجليزية
• مشروع الدرعية التاريخية:
- افتُتح عام 2019
- في 20 يوليو 2017 أنشئت هيئة تطوير بوابة الدرعية
- تتولى الهيئة تطوير وتخطيط الدرعية
- تعد الدرعية موقعا تاريخيا مهما
- نشأت على ضفاف وادي حنيفة
- ارتبطت الدرعية بالوادي حضاريا وبيئيا
- تتميز بالمظاهر الطبيعية الجميلة كالروافد والشعاب والأراضي الخصبة
- استمرت خلال القرنين الـ12 والـ13 الهجريين
- أبرز معالمها: الأحياء التاريخية، والمتاحف العامة، ومعالم أخرى