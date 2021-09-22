• مشروع الطاقه المتجددة:

- الطاقة الشمسية الكهروضوئية

- الطاقة الشمسية المركزة

- طاقة الرياح

- إنتاج 2.45 جيجاواط بحلول 2020

- إنتاج 9.5 جيجا واط بحلول 2030

- إطلاق مشروعين في منطقة الجوف

- المرحلة الأولى:

* سكاكا بحجم 300 ميجاواط

* دومة الجندل بحجم 400 ميجاواط

- المرحلة الثانية:

* إنتاج 400 ميجاواط من طاقة الرياح

* إنتاج 6200 ميجاواط من الطاقة الشمسية







• مشروع نيوم - ذا لاين:

- مدينة بطول 170 كلم

- تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم

- اعتماد 100% من الطاقة النظيفة

- صفر سيارات.. صفر شوارع.. صفر انبعاثات كربونية

- توفر 380 ألف فرصة عمل

- إضافة 180 مليار ريال للناتج المحلي بحلول 2030

- بدأ التطوير في الربع الأول من 2021





• مشروع البحر الأحمر كورال بلوم:

- يضم جزيرة شريرة.. بوابة مشروع البحر الأحمر

- مساحتها 5.6 كلم2.. وستضم 11 منتجعا وفندقا

- كورال بلوم تعني «ازدهار المرجان»

- يستهدف المسمى تعظيم المعالم الطبيعية







• شاهين سات:

- تم إطلاقه على متن الصاروخ الروسي «سيوز2»

- يزن 75 كغم.. ودقة التصوير 0.9 متر

- يعد جيلا جديدا من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم

- يمكن تطويره وتصنيعه بفترة زمنية قصيرة







• مشروع القدية الترفيهي:

- يقع على مساحة 334 كم2 في الرياض

- يتجاوز إجمالي مساحات أكبر 6 مدن ترفيهية عالمية

- افتتاح المشروع في 2022

- 5 ركائز أساسية: المتنزهات والوجهات الترفيهية، الفنون والثقافة، الرياضة والصحة، الحركة والتشويق، الطبيعة والبيئة







• مشروع النقل السريع «هايبرلوب»:

- كبسولات نقل فائقة السرعة

- انطلاق أعماله في 2020 وتنفيذه في 10 سنوات

- 20 راكبا في الكبسولة الواحدة

- 50 دقيقة للرحلة بين الرياض وجدة

- ربط السعودية ودول الخليج في ساعة

- بدء تدريب السعوديين في أمريكا







• مشروع مترو الرياض:

- يطور البنية التحتية الاقتصادية للرياض

- يحسن بيئة ومناخ الاستثمار في العاصمة

- يهدف لإطلاق فرص صناعية وتشغيل النقل العام

- يحقق رؤية 2030 لتكون الرياض ضمن أفضل المدن عالميا

- إنشاء 6 محاور رئيسية و85 محطة مجهزة

- يحتوي على نظام تشغيل آلي دون سائق

- يراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة

- يوفر خدمة الإنترنت «واي فاي»

- يتضمن شاشات للمسارات باللغتين العربية والإنجليزية







• مشروع الدرعية التاريخية:

- افتُتح عام 2019

- في 20 يوليو 2017 أنشئت هيئة تطوير بوابة الدرعية

- تتولى الهيئة تطوير وتخطيط الدرعية

- تعد الدرعية موقعا تاريخيا مهما

- نشأت على ضفاف وادي حنيفة

- ارتبطت الدرعية بالوادي حضاريا وبيئيا

- تتميز بالمظاهر الطبيعية الجميلة كالروافد والشعاب والأراضي الخصبة

- استمرت خلال القرنين الـ12 والـ13 الهجريين

- أبرز معالمها: الأحياء التاريخية، والمتاحف العامة، ومعالم أخرى