• الأقمار الصناعية:

- إطلاق 17 قمرا صناعيا سعوديا إلى الفضاء بين 2000 - 2019

- إطلاق أول قمر سعودي «سات ب1، أ1» عام 2000

- إطلاق أول قمر تصوير فضائي سعودي «سات أج» عام 2002

- إطلاق «سعودي سات2» و«سعودي كومسات 1 و2» عام 2004

- إطلاق «سعودي سات3» و«سعودي كومسات 3-4-5-6-7» عام 2007

- إطلاق «سعودي سات4» يحمل تجربة علمية لوكالة «ناسا» عام 2014

- مهمة استكشاف الجانب غير المرئي من القمر عام 2018

- إطلاق «سعودي سات ب5, أ5» عام 2018

- إطلاق «قمر الاتصالات السعودية SGS1» ممهورا بعبارة ولي العهد «فوق هام السحب» عام 2019

- إطلاق القمر الصناعي السعودي «شاهين سات» إذ يعد جيلاً جديداً من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم







• الرقائق الذكية:

- صناعة أول رقائق ذكية سعودية عام 2021

- تستخدم عسكريا ومدنيا وتجاريا

- قدرتها المعالجية 60 ألف ضعف نظيرتها المستخدمة في الرحلة للقمر







• التعدين:

- استخراج الذهب والفضة من مهد الذهب

- الإنتاج التجاري للأسمدة

- مشروع مصنع الأمونيا

- إنتاج الأسمدة الفوسفاتية

- 41 مصنعا لإنتاج الصلب







• الإسمنت:

- 1990 بداية التصدير للخارج

- 2020 ارتفاع عدد شركات الأسمنت إلى 17 شركة

- 2020 زيادة إنتاج الأسمنت 20.7% مقارنةً بـ2019







• صناعة الكيماويات:

- 1983 بدء الإنتاج الصناعي

- 1985 إنتاج 6.3 مليون طن متري

- 2020 إنتاج 60.8 مليون طن متري







• الهيدروجين الأخضر:

- إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاجه

- جاهزية الإنتاج في 2025 ثم تصديره للعالم

- سينتج نحو 650 طنا يوميا

- 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا







• الصناعات البحرية:

- مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية

- 2022 إنجاز المشروع

- 12 مليار دولار يوفرها المشروع

- 17 مليار دولار مساهمة في الناتج المحلي







• التمور:

- 927 مليون ريال قيمة الصادرات بنمو 7.1%

- 215 ألف طن كمية الصادرات في 2020 بزيادة 17%

- 1.5 مليون طن متري من التمور تنتجها السعودية سنويا

- 157 مصنعا للتمور في السعودية







•الألبان:

- 12 شركة متخصصة تنتج 7 ملايين لتر يوميا

- 18 مليون عبوة تُعبأ يوميا

- تصدير 20 - 30% إلى الخليج







• الأسماك:

- 100 ألف طن حجم الإنتاج في 2020

- 600 ألف طن المستهدف إنتاجه بحلول 2030







• الأدوية:

- 1969 بدء الإنتاج في أول مصنع مرخص

- 40 مصنعا مرخصا في السعودية

- أول شركة سعودية متخصصة في أشرطة وأجهزة قياس السكر

- أول مصنع في السعودية ينتج الإنسولين

- صناعة أول جهاز تنفس صناعي سعودي