• الأقمار الصناعية:
- إطلاق 17 قمرا صناعيا سعوديا إلى الفضاء بين 2000 - 2019
- إطلاق أول قمر سعودي «سات ب1، أ1» عام 2000
- إطلاق أول قمر تصوير فضائي سعودي «سات أج» عام 2002
- إطلاق «سعودي سات2» و«سعودي كومسات 1 و2» عام 2004
- إطلاق «سعودي سات3» و«سعودي كومسات 3-4-5-6-7» عام 2007
- إطلاق «سعودي سات4» يحمل تجربة علمية لوكالة «ناسا» عام 2014
- مهمة استكشاف الجانب غير المرئي من القمر عام 2018
- إطلاق «سعودي سات ب5, أ5» عام 2018
- إطلاق «قمر الاتصالات السعودية SGS1» ممهورا بعبارة ولي العهد «فوق هام السحب» عام 2019
- إطلاق القمر الصناعي السعودي «شاهين سات» إذ يعد جيلاً جديداً من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم
• الرقائق الذكية:
- صناعة أول رقائق ذكية سعودية عام 2021
- تستخدم عسكريا ومدنيا وتجاريا
- قدرتها المعالجية 60 ألف ضعف نظيرتها المستخدمة في الرحلة للقمر
• التعدين:
- استخراج الذهب والفضة من مهد الذهب
- الإنتاج التجاري للأسمدة
- مشروع مصنع الأمونيا
- إنتاج الأسمدة الفوسفاتية
- 41 مصنعا لإنتاج الصلب
• الإسمنت:
- 1990 بداية التصدير للخارج
- 2020 ارتفاع عدد شركات الأسمنت إلى 17 شركة
- 2020 زيادة إنتاج الأسمنت 20.7% مقارنةً بـ2019
• صناعة الكيماويات:
- 1983 بدء الإنتاج الصناعي
- 1985 إنتاج 6.3 مليون طن متري
- 2020 إنتاج 60.8 مليون طن متري
• الهيدروجين الأخضر:
- إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاجه
- جاهزية الإنتاج في 2025 ثم تصديره للعالم
- سينتج نحو 650 طنا يوميا
- 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا
• الصناعات البحرية:
- مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية
- 2022 إنجاز المشروع
- 12 مليار دولار يوفرها المشروع
- 17 مليار دولار مساهمة في الناتج المحلي
• التمور:
- 927 مليون ريال قيمة الصادرات بنمو 7.1%
- 215 ألف طن كمية الصادرات في 2020 بزيادة 17%
- 1.5 مليون طن متري من التمور تنتجها السعودية سنويا
- 157 مصنعا للتمور في السعودية
•الألبان:
- 12 شركة متخصصة تنتج 7 ملايين لتر يوميا
- 18 مليون عبوة تُعبأ يوميا
- تصدير 20 - 30% إلى الخليج
• الأسماك:
- 100 ألف طن حجم الإنتاج في 2020
- 600 ألف طن المستهدف إنتاجه بحلول 2030
• الأدوية:
- 1969 بدء الإنتاج في أول مصنع مرخص
- 40 مصنعا مرخصا في السعودية
- أول شركة سعودية متخصصة في أشرطة وأجهزة قياس السكر
- أول مصنع في السعودية ينتج الإنسولين
- صناعة أول جهاز تنفس صناعي سعودي