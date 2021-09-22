• إقرار رؤية المملكة 2030
• أكبر حملة لمكافحة الفساد
• دمج عدد من الوزارات والهيئات
• تعديل وتحويل عدد من الوزارات والهيئات
• الهيئات:
- الهيئة الملكية لمكة والمشاعر
- هيئة تطوير بوابة الدرعية
- الهيئة الملكية لمحافظة العلا
- هيئة التجارة الخارجية
- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
- الهيئة العامة للعقار
- هيئة الصناعات العسكرية
- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
- الهيئة العامة للثقافة
- هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
- هيئة الحكومة الرقمية
- الهيئة السعودية للفضاء
- الهيئة السعودية للمحامين
- هيئة عقارات الدولة
- هيئة رعاية ذوي الإعاقة
• المشاريع والمدن:
- مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)
- مدينة الفيصلية
- مشروع نيوم
- مشروع أمالا
- مشروع ذا لاين
- مشاريع الرياض الكبرى
- مشروع البحر الأحمر
- مشروع الطائف الجديد
- مشروع بوابة الدرعية
- مشروع داون تاون جدة
- مشروع القدية الترفيهي
• البرامج:
- برنامج التخصيص
- برنامج تحفيز الصادرات
- برنامج صنع في السعودية
- برنامج ريادة الشركات الوطنية
- برنامج مكافحة التستر التجاري
- برنامج الامتياز التجاري
- برنامج تطوير القطاع المالي
- البرنامج السعودي لسلامة المنتجات
- البرنامج الوطني للطاقة المتجددة
- برنامج الابتعاث لكرة القدم
- برنامج التنمية المجتمعية
- برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات
• المراكز:
- مركز الملك سلمان للإغاثة
- مركز تنمية الإيرادات غير النفطية
- المركز الوطني للتخصيص
- المركز الوطني للتنافسية
- مركز الإسناد والتصفية
- مركز الحرب الجوي السعودي
- المركز الوطني لإدارة الدين
- مركز الحرب الفكرية
- مركز استهداف تمويل الإرهاب
- مركز تنمية الحياة الفطرية
- مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل
- المركز السعودي للمراجعة المالية
• الشركات:
- الشركة السعودية للصناعات العسكرية
- الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية
- الشركة السعودية للاستثمار الجريء
- والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير
- شركة المشاعر المقدسة
- شركة الطائرات المروحية
- شركة مشاريع الترفيه السعودية
- شركة السودة للتطوير