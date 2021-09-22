• إقرار رؤية المملكة 2030

• أكبر حملة لمكافحة الفساد

• دمج عدد من الوزارات والهيئات

• تعديل وتحويل عدد من الوزارات والهيئات

• الهيئات:

- الهيئة الملكية لمكة والمشاعر

- هيئة تطوير بوابة الدرعية

- الهيئة الملكية لمحافظة العلا

- هيئة التجارة الخارجية

- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

- الهيئة العامة للعقار

- هيئة الصناعات العسكرية

- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

- الهيئة العامة للثقافة

- هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

- هيئة الحكومة الرقمية

- الهيئة السعودية للفضاء

- الهيئة السعودية للمحامين

- هيئة عقارات الدولة

- هيئة رعاية ذوي الإعاقة





• المشاريع والمدن:

- مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)

- مدينة الفيصلية

- مشروع نيوم

- مشروع أمالا

- مشروع ذا لاين

- مشاريع الرياض الكبرى

- مشروع البحر الأحمر

- مشروع الطائف الجديد

- مشروع بوابة الدرعية

- مشروع داون تاون جدة

- مشروع القدية الترفيهي





• البرامج:

- برنامج التخصيص

- برنامج تحفيز الصادرات

- برنامج صنع في السعودية

- برنامج ريادة الشركات الوطنية

- برنامج مكافحة التستر التجاري

- برنامج الامتياز التجاري

- برنامج تطوير القطاع المالي

- البرنامج السعودي لسلامة المنتجات

- البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

- برنامج الابتعاث لكرة القدم

- برنامج التنمية المجتمعية

- برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات





• المراكز:

- مركز الملك سلمان للإغاثة

- مركز تنمية الإيرادات غير النفطية

- المركز الوطني للتخصيص

- المركز الوطني للتنافسية

- مركز الإسناد والتصفية

- مركز الحرب الجوي السعودي

- المركز الوطني لإدارة الدين

- مركز الحرب الفكرية

- مركز استهداف تمويل الإرهاب

- مركز تنمية الحياة الفطرية

- مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل

- المركز السعودي للمراجعة المالية





• الشركات:

- الشركة السعودية للصناعات العسكرية

- الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية

- الشركة السعودية للاستثمار الجريء

- والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير

- شركة المشاعر المقدسة

- شركة الطائرات المروحية

- شركة مشاريع الترفيه السعودية

- شركة السودة للتطوير