يشهد تاريخ المملكة منذ تأسيسها نهضة تعليمية شاملة رافقت توحيد البلاد على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه-، كأساس لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تعتمد على عقول وسواعد أبنائها في تنمية ونهضة الوطن، في كافة مجالات الحياة، ولم يقتصر ذلك على على فئة محددة من المجتمع، بل شمل كافة أبناء المملكة ذكورا وإناثا.

•• مراحل تعليم البنات في السعودية:

• 1350هـ مرحلة كتاتيب البنات

- 180 دارا لتعليم الإناث في بداية عهد المؤسس

- أشهرها الكتاتيب: كُتّاب السيدة آشية في مكة المكرمة





• 1360هـ مرحلة المدارس المنزلية أو شبه النظامية

- 15 مدرسة شبه نظامية

- تعليم الموسيقى والرياضة البدنية كالسباحة وغيرها





• 1371هـ معهد الكريمات

- أول مدرسة في نجد للفتيات

- بدأت بـ12 طالبة ومعلمتين

- سُمّيت لاحقا بمعهد العاصمة النموذجي





• 1375هـ مدرسة دار الحنان

- أنشأها الملك فيصل لرعاية اليتيمات

• 1379هـ مرحلة مدارس البنات النظامية (الرئاسة العامة لتعليم البنات)

• 1380هـ أول 14 مدرسة حكومية ابتدائية للبنات

• 1384هـ أول 4 مدارس متوسطة للبنات

• 1384هـ أول مدرسة حكومية ثانوية للبنات

• 1384هـ أول معهد للكفيفات في الرياض

• 1386هـ خرّجت المعاهد الفنية 817 طالبة لتدريس «الابتدائية»

• 1390هـ أول كلية خاصة للبنات (كلية التربية في الرياض)

• 1393هـ بدء مدارس محو الأمية وتعليم الكبيرات بـ5 مدارس

• 1393هـ مراكز التدريب المهني

• 1396هـ أول روضة حكومية في مكة المكرمة

• 1397هـ إتاحة الدبلوم الخاص ثم الماجستير ثم الدكتوراه

• 1399هـ افتتاح كلية البنات في الرياض وكليتي الآداب والعلوم في الدمام

• 1399هـ الكليات المتوسطة

• 1411هـ الكلية المطورة لإعداد معلمات الابتدائية



• 1415هـ المعاهد الثانوية المهنية.. وكان عددها 3

• 1423هـ دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف

• 1429هـ تأسيس جامعة الأميرة نورة

• 1430هـ تعيين أول امرأة نائباً لوزير التربية والتعليم

• 1442هـ فتح باب قبول الطالبات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن