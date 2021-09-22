المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي نشأت وتشكلت في العصر الحديث واستطاعت في مدة زمنية قصيرة أن تصبح من أهم الدول على المستوى العربي والإقليمي والإسلامي والعالمي، وذلك لأهميتها الدينية، والإستراتيجية، والاقتصادية، وكل هذه الأسباب جعلت المملكة منارة للإنجازات على مر العصور.

• إنجازات الملك عبدالعزيز:

- توحيد المملكة عام 1351هـ

- الإصلاحات في كافة نواحي الحياة

- بدء التنقيب عن البترول واكتشافه عام 1357هـ

- توطين البادية «بناء الهجر»

- توحيد فروع الجهاز الأمني تحت مسمى «وزارة الداخلية» عام 1370هـ

- إنشاء مديرية المعارف عام 1344هـ

- تأسيس رئاسة القضاء عام 1344هـ

- إنشاء مصلحة الصحة عام 1344هـ وحولت إلى وزارة الصحة في 1370هـ

- المساهمة في تأسيس هيئة الأمم المتحدة عام 1365هـ

- المساهمة في تأسيس الجامعة العربية عام 1365هـ

• إنجازات الملك سعود:

- اكتشاف 8 حقول نفط

- إنشاء وزارات المعارف والتجارة والمواصلات والزراعة

- تكوين مجلس الوزراء عام 1377هـ

- دعم قضية فلسطين

- دعم الحركات التحريرية في المغرب

- مساندة مصر ضد العدوان الثلاثي عام 1376هـ

- توسيع المسجد النبوي

- الشروع في توسيع المسجد الحرام

• إنجازات الملك فيصل:

- تأسيس خطط التنمية الخمسية التي بدأت عام 1390هـ

- تأسيس الضمان الاجتماعي والتأمينات

- تأسيس الرئاسة العامة لرعاية الشبــاب

- إنشاء المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)

- إنشاء الصناديق الزراعية

- تأسيس الرئاسة العامة لتعليم للبنات

- إنشاء جامعة الملك عبدالعزيز

- إنشاء المؤسسة العامة للسكك الحديدية

- إنشاء وزارة البرق والبريد والهاتف

- إنشاء 20 مطارا في المملكة

• إنجازات الملك خالد:

- إنشاء المؤسسة العامة للموانئ

- إنشاء صناديق التنمية العقارية

- إنشاء طرق سريعة

- ارتفاع عدد المطارات إلى 28 مطاراً

- إنشاء محطتين أرضيتين في الرياض والطائف

- مناصرة القضايا العربية والإسلامية

- تأسيس مجلس التعاون مع حكام الخليج عام 1401هـ

- جهود وقف الاقتتال في لبنان خلال حرب الأهلية

• إنجازات الملك فهد:

- تنفيذ خمس خطط تنموية

- إنشاء مدينتين صناعيتين (ينبع، الجبيل)

- إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

- إصدار النظام الأساسي للحكم، نظام مجلس الوزراء، نظام المناطق

- ربط المدن والقرى بالطرق والأنفاق

- إقامة شبكات الممرات البحرية والجوية

- ارتفاع عدد الجامعات إلى 7 جامعات

- توسعة الحرمين الشريفين

- مساندة القضايا العربية والإسلامية وفلسطين

- اتفاق الطائف لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية

- نصرة مسلمي البوسنة والهرسك

• إنجازات الملك عبدالله:

- رفع الرواتب بنسبة 15%

- استحداث بدل غلاء المعيشة

- إنشاء 9 جامعات جديدة

- إنشاء العديد من المدن الصناعية

- إطلاق برنامج الابتعاث الخارجي

- إنشاء هيئة مكافحة الفساد

- تنظيم الهيئة العامة للإسكان

- توسعة الحرمين الشريفين

- دعم القضايا العربية والإسلامية وفلسطين

- حوار الحضارات والأديان السماوية





أبرز إنجازات الملك سلمان:



- إقرار رؤية المملكة 2030



- أكبر حملة لمكافحة الفساد



- دمج عدد من الوزارات والهيئات



- مشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية



- تمكين المرأة والشباب



- توطين الصناعات العسكرية