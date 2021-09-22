بقوة وثبات.. وجدارة وجسارة.. برهنت المرأة السعودية على كفاءتها في تولي كافة المهمات الموكلة إليها، وكسبت الرهان في مواجهة التحديات والصعاب، لتثبت أنها على قدر المسؤولية والثقة التي منحتها إياها القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 في تمكين المرأة.. اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا.

• المرأة السعودية في القطاعات العسكرية:

- 1438: البدء بـ25 موظفة في مركز العمليات الموحد

- 1439: السماح للسعوديات بالالتحاق في السلك العسكري (مارس 2018)

- 1439: إنشاء معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية

- 1440: افتتاح أول معهد تدريب نسائي للأمن العام

- 1441: لأول مرة:

* افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة

* فتح التقديم لأول مرة في وزارة الدفاع

- 1443: تخريج أول دفعة من الكادر النسائي في القوات المسلحة





•• أبرز قطاعات وزارة الداخلية التي تشارك فيها المرأة:

• الأمن العام:

- خدمة ضيوف الرحمن

- الأدلة الجنائية

- الأعمال الإدارية والمالية





• الدفاع المدني:

- التخطيط والتنفيذ والتوعية

- الكشف الوقائي والتفتيش

- التأهيل والتطوير والإشراف

- تشكيل لجان لتوظيف النساء

• حرس الحدود:

- المشاركة في اللجان وفعاليات وأنشطة السلامة

- التفتيش في المراكز الحدودية

- الأعمال الإدارية

• كلية الملك فهد الأمنية:

- التدريب والتطوير والتوعية وحفظ الأمن

- الخدمة الطبية لمنسوبي الكلية وعائلاتهم

- الأعمال الإدارية وقبول مجندات «الداخلية»







• المديرية العامة للسجون:

- الإشراف على إدارة السجون النسائية

- الحراسة والنقل والمراقبة

- الاستشارات الأمنية وإعداد الأبحاث

- العمل الإداري والتخطيط والتأهيل والإصلاح







• مكافحة المخدرات:

- المساندة في القبض والتفتيش ونقل السجينات

- إلقاء المحاضرات والندوات الوقائية

- تدريب وتأهيل العناصر النسائية





• مركز العمليات الأمنية (911):

- الأعمال الإدارية والتقنية والتطويرية

- تلقي البلاغات الأمنية والاستفسارات

- متابعة الملاحظات الواردة لغرف العمليات

- تحليل المعلومات وتحسين الأعمال

- حفظ النظام والأمن والسلامة