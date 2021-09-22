الملك عبدالعزيز، الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد، الملك عبدالله، الملك سلمان
الملك عبدالعزيز، الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد، الملك عبدالله، الملك سلمان
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«عكاظ» (جدة)

• الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود:

(فترة الحكم: 1932 - نوفمبر 1953)

أول احتفال: 1932

آخر احتفال: 1953

عدد الأيام الوطنية: 22

• الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود:

(فترة الحكم: نوفمبر 1953 - نوفمبر 1964)

أول احتفال: 1954

آخر احتفال: 1964

عدد الأيام الوطنية: 11

• الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود:

(فترة الحكم: نوفمبر 1964 - مارس 1975)

أول احتفال: 1965

آخر احتفال: 1974

عدد الأيام الوطنية: 10

• الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود:

(فترة الحكم: مارس 1975 - يونيو 1982)

أول احتفال: 1975

آخر احتفال: 1981

عدد الأيام الوطنية: 7

• فهد بن عبدالعزيز آل سعود:

(فترة الحكم: يونيو 1982 - أغسطس 2005)

أول احتفال: 1982

آخر احتفال: 2004

عدد الأيام الوطنية: 23

• عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود:

(فترة الحكم: أغسطس 2005 - يناير 2015)

أول احتفال: 2005

آخر احتفال: 2014

عدد الأيام الوطنية: 10

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود:

(فترة الحكم: يناير 2015 - حتى الآن)

أول احتفال: 2015 - حتى الآن

عدد الأيام الوطنية: 7