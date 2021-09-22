• الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود:
(فترة الحكم: 1932 - نوفمبر 1953)
أول احتفال: 1932
آخر احتفال: 1953
عدد الأيام الوطنية: 22
• الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: نوفمبر 1953 - نوفمبر 1964)
أول احتفال: 1954
آخر احتفال: 1964
عدد الأيام الوطنية: 11
• الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: نوفمبر 1964 - مارس 1975)
أول احتفال: 1965
آخر احتفال: 1974
عدد الأيام الوطنية: 10
• الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: مارس 1975 - يونيو 1982)
أول احتفال: 1975
آخر احتفال: 1981
عدد الأيام الوطنية: 7
• فهد بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: يونيو 1982 - أغسطس 2005)
أول احتفال: 1982
آخر احتفال: 2004
عدد الأيام الوطنية: 23
• عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: أغسطس 2005 - يناير 2015)
أول احتفال: 2005
آخر احتفال: 2014
عدد الأيام الوطنية: 10
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود:
(فترة الحكم: يناير 2015 - حتى الآن)
أول احتفال: 2015 - حتى الآن
عدد الأيام الوطنية: 7