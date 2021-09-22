أنهت بلدية محافظة القريات بالتعاون والشراكة مع الجمعية السعودية للفنون التشكلية ⁩«جسفت» تنفيذ جدارية وطنية، تضمنت صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وشعار اليوم الوطني السعودي وعبارات وطنية وفق هوية اليوم الوطني الـ91 والتي سيدشنها محافظ القريات عبدالله الجاسر يوم الخميس القادم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس فهد بن إبراهيم العنزي أهمية المشاركة المجتمعية، وتعزيز خدمة المجتمع، تحقيقاً لتوجهات ولاة الأمر، لافتا إلى أن هذه المبادرة المجتمعية النوعية تأتي مواكبة لحزمة من الفعاليات التي تنفذها البلدية للاحتفال باليوم الوطني الـ91.

وأضاف أن الجدارية بطول 150 مترا، وشارك فيها 47 فنانا وفنانة تشكيليين من أبناء المحافظة المنتمين للجمعية.

وأكد أن هذه الجدارية الوطنية تحتوي على أعمال فنية وطنية، ومشاعر فرح وفخر يعبر بها المواطنون، تعزز روح الانتماء لهذا الوطن الشامخ منذ تأسيسه وتوحيده، وصولاً لهذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، مبينا أن الأهالي سيكونون على موعد مع العديد من البرامج والفعاليات الوطنية التي ستقام بالمركز الحضاري، إذ جرى إعداد خطة متكاملة للفعاليات مع الأخذ في الاعتبار أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.