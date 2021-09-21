كشف المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة شرفت بحمل اسم الملك عبدالعزيز الملك المؤسس.

وقال: «جيلنا ارتبط بالتاريخ الشفهي، وتأثر بالتاريخ الشفهي أكثر من الكتب، وتأثر بروايات الآباء والأجداد، وعلينا مسؤولية التأثير في الجيل الجديد ليعرف قيمة هذه الوحدة خاصة ما قام به الملك المؤسس رحمه الله».

وأضاف: علينا أن نحوّل هذا التاريخ الثري إلى الجيل الجديد بشكل يسير من مبدأ الارتباط بالأصل والاتصال بالعصر، وقد تحققت إنجازات كثيرة في فترة وجيزة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مجالات متعددة، كما تبين رؤية 2030.

واختتم بالقول: هذا اليوم الوطني فخر أن نتذكره ونرويه للآخرين وأن نوجه الرسائل لأبنائنا والجيل الحالي وجيل المستقبل للتذكير بالأسس والقيم والمبادئ التي قام عليها بناء الوطن من وحدة وتوحيد ونوجه ذلك لأبنائنا وللباحثين عن الحقيقة.