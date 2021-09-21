أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال عقد مجلس الوزراء جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، عن التطلع، مع مناسبة اليوم الوطني الـ91، إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار لهذا الوطن العزيز الذي أرسى ركائزه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وواصل البناء والتمكين من بعده أبناؤه، ليكون بوصلة التقدم، ومنارة الحضارة، وموطن العدل، وإشعاع السلام للعالم قاطبة، متوجهاً بالحمد للمولى عز وجل على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من النعم الظاهرة والباطنة، وما أكرمها به من شرف خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله، وقاصديهما.وتطرق مجلس الوزراء إلى ما أكدته المملكة، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية من التزامها بحل سياسي شامل للأزمة في اليمن، ودعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ودعوة الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بلادها.منع إيران من السلاح النوويجدد مجلس الوزراء دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتعزيز منظومة عدم الانتشار في المنطقة والعالم، وما أشارت إليه خلال انعقاد دورة مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بشأن استمرار إيران في انتهاكاتها لخطة العمل الشاملة المشتركة وتوقفها عن الالتزام بالبروتوكول الإضافي من خلال عملها على توسيع قدراتها النووية وتطويرها.تعزيز التعاون مع الجزائراطلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها فحوى الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين لرئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون، وتتصل بالعلاقات الأخوية التاريخية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.مستجدات العمل الخليجي المشتركأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس تناول عدداً من الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ذلك ما اشتمل عليه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والأربعين بعد المائة، من مضامين استعرضت تطورات القضايا السياسية في المنطقة والعالم، إضافة إلى مستجدات العمل الخليجي المشترك في ضوء الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ورؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيزه في جميع المجالات.برنامج تنمية القدرات البشريةبيّن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، ومنها إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج (رؤية 2030)، الذي يمثل إستراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المُتجددة والمُتسارعة، وكذلك ما تضمنته مخرجات (قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021) من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، يُنتظر أن يكون لها أثرٌ إيجابيٌ على مستقبل صناعة واستثمار التقنية الطبية الحيوية في المملكة والعالم أجمع.أبرز قرارات مجلس الوزراءمذكرة تفاهم في الشؤون الإسلامية مع بوركينا فاسوتعاون بين هيئة الفضاء والمجلس الاستشاري للأمم المتحدةالموافقة على آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجاريةالتوقيع على البيان المشترك للاهتمام بالرصد الفضائي للمناخالموافقة على مذكرة في المجال الاستثماري مع بنغلاديش