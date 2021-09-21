فيما منحت هيئة التقويم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار) الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي، بحسب ما أكده الحساب الرسمي لمركز «مسار» على «تويتر»، أكدت مصادر «عكاظ» أن عدد المدربين في المركز العدلي يبلغ 270 مدربا، والمتدربين 9914، لـ1255 برنامجا تدريبيا، تضمنت 1088 حقيبة تدريبية.وجاء اعتماد هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار)، الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي بعد استيفاء جميع شروط الاعتماد المؤسسي؛ بهدف المساهمة الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية. وطبقا لمركز «مسار» فإن 8 معايير تضمنها الاعتماد المؤسسي تتمثل في الشراكة مع أصحاب العمل، والحوكمة والإدارة، والقبول وخدمات المتدربين، إضافة إلى تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم، والتدريب والموارد، وتحصيل المتدربين، وتأهيل وتطوير المدربين، والاستدامة والفاعلية.قدم مركز التدريب العدلي الشهر الجاري، عددا من البرامج، منها برنامج تأهيل المحامين للفصل التدريبي الأول لعام 1443، والمؤهل للحصول على رخصة المحاماة لخريجي الجامعات في التخصصات (الشريعة، القانون، الأنظمة، الحقوق)، وهو برنامج معتمد من وزارة العدل كون التدريب بالمركز يعادل الخبرة المنصوص عليها في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.كما قدم برامج منوعة لتطوير المحامين منها برنامج «قسمة التركات» و«تطبيقات قضائية في المحاكم الجزائية» و«الأصول المهنية للمحامين» و«تطبيقات قضائية في المحاكم العمالية» وبرنامج «الاختصاص القضائي» و«المنازعات العقارية» و«نظام مكافحة جرائم غسل الأموال».