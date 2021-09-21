كشف متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي، لـ«عكاظ» بأن تسجيل الفكرة لا يحمى الحقوق، والحماية تتم عند تحويلها إلى أحد مصنفات الملكية الفكرية مثل «براءات الاختراع -العلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف والأصناف النباتية وغيرها من المجالات».وأضاف حفظ حقوق (الملكية الفكرية) للمحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي يكون بنشر المحتوى، وإن تطلب الأمر منح هذه الحقوق لأي جهة أو أشخاص، يتم توثيق ذلك بعقود تحدد نطاق الحق المنقول زماناً ومكاناً.وفيما يخص مالك العلامة التجارية، هل يحق له تسجيل منتجات أخرى تحت نفس العلامة، أشار الحكمي إلى أن كل فئة من العلامات التجارية يندرج تحتها عدد من المنتجات والخدمات ويحق لمقدم الطلب الاختيار من بين هذه المنتجات والخدمات، ولكن بعد تسجيل العلامة لا يمكن إضافة منتج أو خدمة على العلامة، وإنما يتطلب الأمر تقديم طلب جديد.