جددت وزارة الصحة الدعوة للجميع للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفايروس، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة في مراكز اللقاحات كافة.في غضون ذلك، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (69) حالة مؤكدة وتعافي (48) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2359) حالة منها (317) حالة حرجة.وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546.681) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (535.650) حالة.وفي ما يخص الوفيات تم تسجيل (5) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8672) حالة.(69) حالة مؤكدة(48) حالة تعاف(2359) حالة نشطة