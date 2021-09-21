عقدت اللجنة الصحية -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، بمقر المجلس بالرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب بنت مثنى أبوطالب، وبمشاركة مستشار وزير الصحة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، ومساعد الوزير الدكتور محمد العبدالعالي، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/‏‏‏‏‏ 1442.وأكدت رئيسة اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، بأن الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي للمجلس من خلال دراسة التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، سعياً إلى ما فيه مصلحة الوطن وتحقيقاً لتطلعات المواطن.وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/‏‏‏‏‏ 1442، وما احتواه من إستراتيجية وخارطة طريق تهدف إلى تطوير البحوث واستحداث البرامج لدعمها.واطَّلع المجتمعون على الأهداف الإستراتيجية للوزارة المرتبطة بمؤشرات ومبادرات تساهم في تحقيق الأهداف من خلال الخطط الموضوعة والمراحل الزمنية المدرجة والمعتمدة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية التي تركز على الصحة الوقائية العامة كالوعي والتطعيم للحدِّ من التعرض للأمراض، والتحكم بالأمراض المعدية وغير المعدية، ويشمل ذلك الاستعداد والاستجابة للطوارئ بما في ذلك التعامل مع الأوبئة والكوارث الطبيعية، وتعزيز السلامة المرورية.واستعرض الاجتماع إنجازات وزارة الصحة والخدمات الصحية التي تقدمها خلال موسم الحج، ومدى تهيئة جميع المرافق المشاركة خلال الموسم.وناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والتحديات التي أشار إليها التقرير، من بينها توفير الخدمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين، وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، مشيرين إلى الحاجة الماسة للربط الإلكتروني الفعال بين القطاعات المختلفة وخدمات الرعاية الصحية الأزلية والمستشفيات من خلال وجود نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات لخدمات الرعاية الصحية.وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، عدداً من الأسئلة والاستفسارات حول ما تضمنه تقرير الوزارة سواء في ما يتعلق بالخدمات الطبية أو في الموارد البشرية، فيما أجاب مسؤولو الوزارة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيداً لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعرض أمام المجلس للمناقشة في جلسة قادمة. وفي نهاية الاجتماع، خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات والحلول التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الطبية للمستفيدين من القطاع الصحي من مختلف شرائح المجتمع.حضر الاجتماع من وزارة الصحة، وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، ووكيل الوزارة للموارد البشرية عبد الرحمن بن عيبان، ووكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، ووكيل الوزارة للتخطيط والتحول الدكتور طلال التويجري، وعدد من المسؤولين في الوزارة.كما عقدت لجنة الشؤون الخارجية -إحدى لجان المجلس المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعًا بمقر المجلس أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عساف بن سالم أبوثنين. وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441/‏‏‏‏‏ 1442، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة المتضمن رأيها وتوصياتها حيال ما ورد خلال عام التقرير.وناقشت اللجنة المعاملة المتعلقة بانضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبو ستيل»، واستعرضت اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد النقل الجوي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.