كرّم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الثلاثاء)، مديرة الابتدائية الـ 26 بالطائف، دلال القحطاني، وذلك بحضور مدير تعليم المحافظة طلال اللهيبي. وجاء تكريم القحطاني نظير تحقيقها المركز الأول بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في دورتها الـ 23 للأداء التعليمي المتميز، إذ هنأها أمير المنطقة بهذا الإنجاز، متمنياً لها المزيد من التميز. من جانبه، ثمن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الدور الكبير الذي يقوم به أمير منطقة مكة المكرمة في تحفيز وتكريم المميزين والمميزات في المنطقة بشكل عام وفي التعليم بشكل خاص، مؤكداً أن هذه الجائزة التي حققتها مديرة الابتدائية ٢٦ بالطائف كانت محل فخر للوطن في التمثيل المشرف في الجانب التعليمي.