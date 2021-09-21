تستعد قناة اقرأ الفضائية بطواقمها الإدارية والفنية للاحتفال باليوم الوطني 91 تحت شعار (هي لنا دار)، وتأتي هذه الاحتفالية ضمن تغطية مباشرة من استوديوهاتها بجدة، بالإضافة إلى عدد من التقارير عن مختلف مدن المملكة العربية السعودية.

كما تستضيف اقرأ في لقاءات حصرية عددا من السفراء والدبلوماسيين والشخصيات الاعتبارية من داخل وخارج المملكة.

كما التقت اقرأ جمعا من المواطنين والمقيمين في المملكة لنقل مشاعرهم وتهانيهم في احتفالية اليوم الوطني السعودي 91 على شاشة اقرأ ومواقع التواصل الاجتماعي، مع إضافة الهاشتاق #اقرأ_تحتفل_بالوطن وشعار الاحتفالية لهذا العام «هي لنا دار».

وتبدأ التغطية على الهواء مباشرة من الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس 23 سبتمبر الموافق لذكر اليوم الوطني 91، يسبقها العديد من الفواصل والتقارير الوطنية والتهاني احتفالاً بهذه الذكرى العزيزة.