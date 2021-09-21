أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه مدينة خميس مشيط، مؤكدة أن هذه الاعتداءات الجبانة تشكل خطراً جسيماً على أمن وسلامة المدنيين الآمنين والأعيان المدنية.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة وشجاعة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت وبكل جدارة من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل والمستمر لها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة تلك الانتهاكات ووضع حدود رادعة لها.