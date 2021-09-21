قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ427 مريضا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن أمس.

واستقبلت عيادات الطب العام 165 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 47 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 101 مريض من الأطفال، واستقبل قسم الطوارئ 36 مريضا، وراجع 33 مريضا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال51 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 30 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تم عمل 13 تحليلا لـ11 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 41 صورة أشعة لـ28 مريضا، وتم إعطاء 45 لقاحا في عيادة التطعيم لـ15 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 405 وصفات طبية.