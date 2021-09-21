أعلن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر اليوم (الثلاثاء)، أن 80٪ من السكان البالغين تلقوا التطعيم بشكل كامل.

وكانت الحكومة الماليزية قد حددت تحصين 80٪ من السكان البالغين في البلاد بحلول أكتوبر في إطار الخطة الزمنية لبرنامج التحصين الوطني ضد فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وهنأ صبري في تغريدته للوصول إلى الهدف بتطعيم 18.646.795 من السكان البالغين كاملا وهو ما يعني تحقيق مناعة القطيع قبل الموعد الزمني المحدد، مشيدا بهذا الإنجاز الذي حققه الماليزيون ومعربا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة تفشي الوباء.

فيما أكد وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين متابعة الـ20% من السكان الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح أو المناهضين للتطعيم.