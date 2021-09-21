قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3867 مستفيدا خلال الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021.

وراجع عيادة الوبائيات 363 مستفيدا، وعيادة الطوارئ 484 مستفيدا، وعيادة الباطنية 1743 شخصا، فيما راجع عيادة الأطفال 345 مراجعا، وعيادة الصحة الإنجابية 283 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 97 مستفيدا، وقسم التحصين 17 فردا، وعيادة التوعية والتثقيف 288 شخصا، كما راجع قسم الجراحة والتضميد 241 فردا، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين.

وفي مجال الخدمات المرافقة أُجري 3269 فحصا مخبريا، وصُرفت الأدوية لـ 2.577 فردا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 888 مريضا، وقسم تخطيط القلب مراجع واحد، فيما استقبل قسم التنويم 4 مرضى، وراجع قسم نقل الدم 23 مستفيدا، وراجع قسم التوليد 21 حالة.