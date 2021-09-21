تمكن مرور العاصمة المقدسة من ضبط قائد مركبة مخالف ارتكب عدة مخالفات مرورية، منها التفحيط و السير بدون لوحات، وتصوير ذلك والتباهي به ونشره في برامج التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن المتابعة الأمنية الدقيقة اسفرت عن ضبط المذكور ومركبته التي استعملها في التفحيط مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه بموجب نظام المرور.

وكان الشاب المخالف قد نشر مقاطعه و مغامراته في برنامج «تيك توك» الشهير، إذ كان يتباهي بفعلته تلك ويدعي أن والده ذو منصب كبير ولن يمسه أحد، ولكن قبضة الأمن لم تسمح له بذلك.