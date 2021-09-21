شارك ما يزيد على 100 متطوع ومتطوعة في الفرحة بحب الوطن، حيث أطلقت جمعية عيون جدة الأهلية بمقرها في الصيرفي ميقا مول فعالية تلوين جدارية تحمل شعار (دارنا هي عمارنا)، والتي تم تنفيذها على مساحة 18 مترا مربعا بمشاركة عدد من الفنانين وأساتذة الجامعات والأيتام وذوي الإعاقة والجمهور للتعبير عن فرحتنا بوطننا العامر بالخير والمحبة وتجسيد الشعار بالقول والعمل.

وسوف يدشن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي هذه اللوحة المعبرة عن حب الوطن، إضافة إلى افتتاح معرض وطن المجد والعطاء الذي تنظمه الفنانة التشكيلية ليلى مداح، ويشارك فيه 35 من كبار الفنانين في صالة تسامي بالصيرفي ميقا مول الساعة السابعة مساءً من يوم غد الأربعاء 22 / 9 / 2021 الموافق 15 / 2 / 1443هـ ضمن احتفالات الجمعية باليوم الوطني لبلادنا العزيزة.