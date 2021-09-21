رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، حفل تكريم الفائزين في مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة في نسختها الرابعة «طيبة تبتكر» التي نظمتها جامعة طيبة.

وأعلن أمير المدينة خلال رعايته للحفل عن مضاعفة مبلغ جوائز المسابقة من 300 ألف ريال إلى 600 ألف ريال، توزعت على خمسة مشاريع فائزة، حيث حصل على المركز الأول SWC بمبلغ 200 ألف ريال، والمركز الثاني Smartie بمبلغ 160 ألف ريال، والمركز الثالث تيرنتل بمبلغ 100 ألف ريال، والمركز الرابع ecoloy بمبلغ 80 ألف ريال، والمركز الخامس Dr.Friend بمبلغ 60 ألف ريال.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان على المعرض المصاحب للحفل الختامي للمسابقة، حيث استعرض المتسابقون المتأهلون للمرحلة الختامية من خلاله مشاريعهم الريادية وما يطمحون له مستقبلًا، بعد ذلك شاهد الأمير فيصل بن سلمان فيلماً وثائقياً للمسابقة في أعوامها السابقة بعنوان «عقيق المعرفة»، يحكي ابتكارات المدينة المنورة موطن الابتكارات على مدى الأزمان، إضافة إلى أهداف المسابقة وما تقدمه من تنمية لقدرات الشباب على صناعة الخدمات والمنتجات الابتكارية، وتحويلها إلى شركات ريادية لتوفير الوظائف وتعزيز الاستدامة الاقتصادية التي تستهدف طلاب وطالبات جامعات المملكة وكلياتها وخريجيها.

كما دشن أمير المدينة خلال الحفل، مبادرة وزارة الاتصالات مع شركة وادي طيبة، والتي تهدف إلى توطين التقنية وتوظيفها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مناطق المملكة، من خلال تحفيز الشركات التقنية لتوسيع نطاق أعمالها في مختلف المناطق، تماشيًا مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة وسياسة الاقتصاد الرقمي، استنادًا على مستهدفات إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن عدد المشاركين والمشاركات في المسابقة بلغ 521 مشاركاً، فيما بلغ عدد المشاريع 188 مشروعاً، مرت بعدد من المراحل ابتداءً من مرحلة صناعة الفكرة للمشروع وانتهاءً بمرحلة العرض النهائي، مُشيراً إلى حصول المشاركين على مميزات شملت جلسات إرشادية مع القادة والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات المتخصصة في المملكة، إضافة للتدريب في الشركات العالمية الرائدة في المجالات المختلفة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، وتوفير البنية التحتية المعملية والهندسة لتطوير المنتجات باستخدام التقنيات الحديثة.

وأضاف الدكتور السراني أن المملكة تمتلك اليوم بيئة استثمارية، واقتصادية، واعدة، ورؤية طموحة جعلتها رائدة في جميع المستويات الإقليمية والعالمية بفضل الله وتوفيقه، ثم برعاية سخية وكريمة، وبدعم مستمر ومتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

من جهته، بين الدكتور جابر المطيري الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة أن المسابقة ارتكزت على عدة مجالات شملت: التطبيقات الصحية، وتطبيقات المدن الذكية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، من خلال تبني التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، حيث تم فرز المتسابقين من خلال لجان التحكيم في كل مرحلة، وبلغ عدد المشاريع المتأهلة للمرحلة الختامية 16 شركة ناشئة استوفت المتطلبات الخاصة وحصل المتسابقون على الدعم اللازم.

وأشار المطيري إلى أن فريق وادي طيبة يعمل مع وكالة الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي بجهود حثيثة، لدفع عجلة نمو الشركات الناشئة في المنطقة، من خلال توفير بيئة جاذبة، وشراكات مميزة مع القطاعين العام والخاص، لصناعة شركات ناشئة قائمة على الابتكار تخلق وظائف نوعية، وتساهم في الاستدامة الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة.

وفي ختام الحفل دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مسابقة بناء الشركات الناشئة والمبتكرة في موسمها الخامس «طيبة تبتكر 5»، كما كرّم رُعاة المسابقة في موسمها الرابع وأعضاء لجنة التحكيم.