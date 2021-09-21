أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 69 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 48 حالة، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 546,681 حالة، من بينها 2359 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 317 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 535,650 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8672 حالة وفاة.

ودعت «الصحة» إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفايروس، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.