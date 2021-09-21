جسد التشكيليون السعوديون أجمل معاني الولاء والانتماء للوطن باللون والفرشاة، وصوت واحد «كلنا فداء للوطن وللقيادة».وقدم التشكيلي العالمي محمد العسيري فكرة جدارية «هي دار لنا» مستوحاة من رؤية 2030 والنظرة المستقبلية بعد 2040 من منافسة عالمية في كافة المجالات. وقال لـ«عكاظ» كلنا فداء وانتماء للوطن ولولاة أمرنا بما نملك من جهد وفكر ومستعدون للتضحية لهذا الوطن الكبير، وما نقدمه جزء يسير مما قدمه لنا الوطن.فيما قال الفنان العالمي أحمد زهير، المشارك بالمعرض الفني المصاحب لإطلاق جدارية «هي لنا دار» التي سيطلقها مدير عام تعليم جدة الإثنين القادم في مكتب التعليم بالنسيم، «أشعر بالفخر والاعتزاز وأنا أشارك زملائي الفنانين بهذا الحدث العظيم الذي يعيد لنا امجاد الوطن ويجسد معنى الانتماء والولاء للقيادة الحكيمة التي حكمت وعدلت»، مؤكدا ان السعودية ماضية الى ان تكون «رقم1» في العالم بفكر ورؤية ولي العهد.وأبدى الفنان حمدان الزهراني سعادته بالمشاركة وقال «كم أنا سعيد بأن أكون أحد المشاركين بهذا العمل الفني تعبيرا عن حبنا لهذا الوطن الكبير».أما الفنان سامي الجفري فقال «تتزاحم ألوان الفنانين في كل عام حباً وانتماء للوطن واعجاباً بقيادة خادم الحرمين الشريفين وفكر ورؤية ولي العهد». فيما قال الفنان حاتم المطرفي «نقدم هذا العام نماذج تشكيلية مختلفة تتسق مع ما وصلنا اليه من تطور وحضارة تستشرف مستقبلا زاهرا للسعودية العظمى».ومن جانبه، قال زاهد سيامك المشارك بالمعرض وبالجدارية «اليوم نستذكر ملحمة البطولات لهذه الدولة الفتية التي جعلت كتاب الله وسنة نبيه دستوراً لها.. وحق علينا ان نفتخر جميعاً بهذا الوطن والقيادة الحكيمة التي قادتنا لننافس كبرى الدول في العالم».وفي السياق، يقول الخطاط العالمي سلطان الحكم «اليوم الوطني احتفاء سنوي ونشعر بالسعادة ونحن نعمل في خدمة الدين والوطن».ويختتم الفنان المشرف على الجدارية حسن الحسين الزهراني «الجدارية في عامها الثاني تتجاوز 26 متراً، امتدادا لاحتفال تعليم جدة باليوم الوطني في العام الماضي.. وفي الأعوام القادمة سيتحول إلى أكبر جدارية إذ يضاف لها في كل عام 13 مترا».