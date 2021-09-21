تصدرت المملكة ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير (GovTech) الصادر عن البنك الدولي.وثمن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة، ما ساهم بشكل مباشر في تميز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية، منوهاً بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية ومواكبة التقنيات الحديثة والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية 2030.وبحسب التقرير، فقد حلت المملكة ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم، حيث إن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين وتمكين التحول الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية وأكثر من 48 مؤشرا فرعيا.