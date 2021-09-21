أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 63 حالة مؤكدة وتعافي 71 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2343) منها (339) حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546612) وحالات التعافي (535602) حالة. وشدّدت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، مؤكدةً أهميتها لتحقيق المناعة المجتمعية. وفي ما يخص الوفيات تم تسجيل (6) حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى (8667) حالة. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الوباء.