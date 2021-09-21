بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مالطا الرئيس جورج فيلا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أرمينيا الرئيس أرمين سركيسيان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.